В столице ожидаются заморозки не только на почве, но и в воздухе.

В Киеве в ближайшие дни ожидается холодная погода с ночными заморозками и без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"26-30 апреля погода в Киевской области и в г. Киеве, к сожалению, огорчит еще одной волной апрельского похолодания, однако хорошо, что не такой длительной, как предыдущая", - говорят синоптики.

По прогнозу, на столицу распространится арктический воздух, что повлечет интенсивный рост давления. При отсутствии осадков и облаков, ожидаются холодные ночи, особенно на 27, 28 и 29 апреля. Заморозками ожидаются на поверхности почвы, а 28 апреля и в воздухе.

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"Дни будут солнечными, но тоже прохладными, лишь завершающие апрельские сутки обещают местами дожди с грозами и некоторое потепление", - говорят в Укргидрометцентре.

В частности, в ближайшие дни в столице будет +10°...+15°, а 30 апреля температура повысится до +17°, ожидается дождь и гроза.

Заморозки в Украине - прогноз

О том, что в ближайшее время в Украину вернутся заморозки, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, холоднее всего будет в период с 26 по 29 апреля включительно. На почве по всей стране прогнозируются заморозки до -1...-6 °С. В западных (кроме Закарпатья), центральных, северных и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-5 °С, а на юге страны заморозки в воздухе возможны 28 числа.

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