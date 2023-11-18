Практически по всей стране будет пасмурно.

В субботу, 18 ноября, в Украине ожидается пасмурная погода. Солнечные прояснения вероятны лишь на севере и юге, а также в Черкасской области. На западе пройдут дожди и мокрый снег. Также осадки в виде дождей ожидаются местами и на юге страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня столбики термометров покажут +2°...+4° и лишь на Закарпатье воздух прогреется до +6°. В течение дня ожидаются дожди, местами - мокрый снег.

На севере страны осадков не ожидается. Здесь будет облачно, но с прояснениями, а столбики термометров в течение дня покажут +2°...+4°.

Видео дня

Жителей востока страны ждет пасмурная погода со сплошной облачностью. Температура в течение дня тут ожидается на уровне +2°...+5°. Без осадков.

В центральной части Украины существенных осадков также не ожидается. Температура днем будет от +2° до +6°.

На юге страны сегодня традиционно будет самая теплая погода. Температура в большинстве областей будет +6°...+8°, а в Крыму воздух прогреется аж до +11°. Местами пройдут дожди.

Приметы погоды 18 ноября

Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.

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