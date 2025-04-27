В большинстве областей днем будет не выше +10​°...+14°.

В воскресенье, 27 апреля, похолодание, которое началось с западных областей, доберется до юга и востока Украины. Столбики термометров покажут +10°...+14° и только на юге местами будет на пару градусов теплее, а на Закарпатье - до +18°. Осадки практически покинут нашу страну, небольшие дожди вероятны только на северо-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе украины сегодня будет сухо и довольно солнечно. Тут столбики термометров покажут максимум +11°...+13°, только на Закарпатье будет гораздо теплее - до +18°.

На севере Украины тоже будет преимущественно сухо, но в Сумской области вероятен небольшой дождь. Температура днем в пределах +10°...+12°.

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Жителей восточных областей сегодня ждет небольшая облачность с температурой около +13°. Только на Харьковщине еще покапают небольшие дожди, а термометры поднимутся максимум до +9°.

В центральной части Украины сегодня будет сухо. Тут днем ожидается от +11° до +14°.

В южных областях столбики термометров покажут +13°...+16°. Тут ожидается сухая погода с достаточным количеством солнца.

27 апреля - какой сегодня праздник, приметы

27 апреля - день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

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