На западе страны температура чуть снизится и местами пройдут дожди.

В субботу, 19 апреля, в украине ожидается очень теплая погода. Только на западе старны температура чуть снизится. В большинстве областей будет сухо и довольно солнечно, но в околокарпатском регионе вероятны дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет свежее всего. Тут днем температура максимально повысится до +18°...+20° и в районе Карпат пройдут дожди. Ожидается облачная погода с прояснениями.

На севере украины сегодня будет сухо, небольшая облачность. Воздух прогреется до +22°...+24°.

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На востоке Украины столбики термометров покажут около +23°. Тут будет сухо и много солнца.

Жителей центральных областей также ждет сухая и довольно солнечная погода с температурой от +20° до +23°.

На юге Украины в субботу ожидается ясная и безоблачная погода. Воздух прогреется до +22°...+23°, только на побережье Одесской области будет свежее.

19 апреля - праздник, приметы погоды

19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже. Если на рассвете появился туман, то следующая неделя будет очень теплой, а потом резко похолодает.

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