По словам Птухи, синоптикам сейчас трудно спрогнозировать осадки даже за сутки.

Украину накрыла аномальная жара, которая бьет все рекорды. Однако в ближайшие дни ожидаются дожди, однако лишь в небольшой части областей, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 каналу.

Она отметила, что дожди будут более локальные, но могут быть, поскольку сейчас Украина находится не в центре антициклона. Также в стране преобладает не совсем сухая воздушная масса и все же есть немного влаги.

"Мы на периферии антициклона. Соответственно эта часть всегда имеет неустойчивость в атмосфере, неравномерное распределение, что может побуждать именно во второй половине дня, вот как сегодня имели в Киеве и в некоторых областях, локальные грозы", - пояснила Птуха. Видео дня

Синоптик также добавила, что сейчас спрогнозировать осадки даже за сутки почти не реально и они могут быть настолько локальными, что даже на метеостанции никуда могут не попасть, это уже как повезет.

По ее словам, во второй половине дня происходит интенсивное испарение из-за высоких температур, поэтому могут быть очень локальные грозы.

"Большая площадь охвата может быть по западной границе Украины. Там через Европу сейчас прохлаждают атмосферные системы фронтальные. Поэтому там могут быть более ощутимые дожди. Соответственно там немного больше облачности и температурные показатели не такие экстремально высокие. А остальная территория у нас все же в такой воздушной массе. И внутримассовые процессы второй половины дня такими минимальными точечными грозами, как говорится, "погоды не делают": на температуру не влияют, а наоборот еще могут добавлять большей влажности", - рассказала Птуха.

Также она обратила внимание, когда выше влажность, то высокие значения температуры переносятся сложнее, ведь тогда люди чувствуют большую удушливость.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 13 июля Украину "прожарит" почти до +40 градусов, а грозы могут быть лишь на крайнем западе страны. Жарче всего будет в южных регионах, лишь на побережье морей может быть немного свежее.

Также УНИАН сообщал, что в Украину мчится новая порция африканского воздуха, станет еще жарче. Синоптики прогнозируют, что ощутимого снижения температуры в ближайшее время не произойдет.

Вас также могут заинтересовать новости: