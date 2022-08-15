Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 16 августа.

Во вторник, 16 августа, по всей Украине ухудшится погода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидаются грозы.

Также, по данным синоптиков, ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, а днем на Прикарпатье и в большинстве центральных областей пройдут значительные дожди.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, на этой неделе, с 15 по 21 августа в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая и дождливая погода. Также ожидается контраст в температурном режиме между западными и восточными регионами.

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