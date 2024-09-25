Обычно антарктическая озоновая дыра начинает формироваться в начале августа, но в этом году ситуация изменилась.

По словам ученых, внезапные потепления в Антарктиде могли задержать появление озоновой дыры, которая появляется над замерзшим континентом каждый год. Об этом пишет LiveScience.

Потепление повлияло на вихрь ветров, известный как южный полярный вихрь, а он, в свою очередь, повлиял на образование озоновой дыры.

Озон - это газ, который защищает жизнь от вредного ультрафиолетового солнечного излучения. Антарктическая озоновая дыра открывается в этом защитном слое каждый год во время весны в Южном полушарии, которая длится с сентября по ноябрь. Обычно озоновый слой над Южным полюсом начинает разрушаться в начале августа, но в этом году событие задержалось.

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Как сообщается, вместо типичного поведения, озоновая дыра не развивалась до конца августа.

Согласно данным ученых, задержка вызвана двумя эпизодами потепления, которые деформировали южный полярный вихрь в начале этого года. В отдельных случаях в июле и августе температура в стратосфере над Антарктидой повышалась на 15 и 17 градусов по Цельсию. Такое потепление редко случается над Южным полюсом.

Неясно, что вызвало такой подъём температуры, но ученые НАСА отметили крайне необычную погоду в тропосфере над Антарктидой в июле, когда температуры достигли рекордно высоких значений.

Как сообщается, для образования озоновой дыры необходимы особые условия, включая сильный полярный вихрь, солнечную радиацию и озоноразрушающие вещества (ОРВ).

Сильный полярный вихрь характеризуется мощными круговыми ветрами и чрезвычайно низкими температурами — условиями, которые привели к образованию дыры размером больше Северной Америки над Антарктидой в прошлом году.

Однако вместо того, чтобы быть сильным и круговым, южный полярный вихрь этого года был слабым и вытянутым. Это задержало истощение озонового слоя. Обычно оно начинается в поясе вокруг края вихря, а затем продвигается внутрь, образуя дыру в течение южной весны. Дыра исчезает по мере повышения температур летом в Южном полушарии, обычно в декабре.

Озоновый слой Земли "заживает" - что известно

Извержение вулкана Тонга в начале 2022 года вызвало временное ускорение разрушения озона над Антарктидой.

Позже ученые установили, что озоновый слой находится на "пути к долгосрочному восстановлению", несмотря на это разрушительное извержение.

В ООН заявили, что озоновый слой Земли через 40 лет может полностью восстановиться.

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