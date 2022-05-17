Синоптики предупреждают о заморозках на почве.

В девяти областях Украины объявили I уровень опасности. Синоптики предупреждают, что ночью 18-19 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 18-19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Винницкая.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 17 мая ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Виннице сегодня будет +4°...+20°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°.

В Одессе 17 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +6°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+20°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

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