В девяти областях Украины объявили I уровень опасности. Синоптики предупреждают, что ночью 18-19 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Ночью 18-19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Винницкая.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +19°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
В Тернополе 17 мая ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
В Виннице сегодня будет +4°...+20°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°.
В Одессе 17 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +6°...+15°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+20°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.