Во вторник, 17 мая, украинцев ждет свежая сухая погода. При этом практически повсеместно похолодает на градус-два. Также более холодными станут ночи - в Винницкой области столбики термометров будут опускаться до +4°. Существенные осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +19°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
- В Тернополе 17 мая ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +4°...+20°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°.
- В Одессе 17 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+15°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+20°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.
Народные приметы на 17 мая
17 мая - Пелагея Заступница. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.