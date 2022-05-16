17 мая в Украине будет свежо / фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 17 мая, украинцев ждет свежая сухая погода. При этом практически повсеместно похолодает на градус-два. Также более холодными станут ночи - в Винницкой области столбики термометров будут опускаться до +4°. Существенные осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +19°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
  • В Тернополе 17 мая ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
  • В Виннице завтра будет +4°...+20°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°.
  • В Одессе 17 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
  • В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+15°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+20°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.
Погода в Украине 17 мая / фото УНИАН

Народные приметы на 17 мая

17 мая - Пелагея Заступница. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

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