Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +20° (видеопрогноз)

Завтра в Украине немного похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +7°, днем до +17°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +16°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +5°, днем до +13°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 7 мая - Евсей-Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

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