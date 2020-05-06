Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +20° (видеопрогноз)
Завтра в Украине немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.
Во Львовской области неожиданно выпал снег (видео)
Прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +7°, днем до +17°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +16°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +5°, днем до +13°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 7 мая - Евсей-Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 7 мая
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Погода в Украине
- Винница+12°... +3°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+9°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+18°... +4°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+19°... +5°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+18°... +8°
- Сумы+17°... +9°
- Тернополь+7°... +4°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+20°... +5°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+18°... +5°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+9 °
Влажность:77 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:79 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
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