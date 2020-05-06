Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +20° (видеопрогноз)

16:30, 6 мая 2020
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Завтра в Украине немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.

Во Львовской области неожиданно выпал снег (видео)

Прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +7°, днем до +17°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +16°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +5°, днем до +13°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 7 мая - Евсей-Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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