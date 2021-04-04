Осадки и невысокая температура: синоптик рассказала о погоде на понедельник

Неделя в Украине начнется с осадков. Столбики термометров в большинстве регионов покажут +7...+12 градусов.

Завтра в Украине столбики термометров не поднимутся выше отметки +14 / фото ua.depositphotos.com

Неделя в Украине начнется с осадков и невысокой температуры.

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха 5 апреля в течение дня стеснительно будет топтаться вблизи + 7...+ 12 градусов, разве что кое-где в западных областях переступит порог до +14 градусов. Свежее всего будет в прибрежных наших зонах, ожидается +4...+9 градусов, а в Карпатах даже в дневные часы - к "минусам"", - рассказала синоптик.

По ее словам, небольшой мороз ожидается ближайшей ночью в большинстве регионов, кроме южных.

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Также на западе Украины ожидается сильный юго-западный ветер.

Завтра периодические дожди пройдут на юге, востоке и местами в центральных областях. На остальной территории - без существенных осадков.

По словам Диденко, в Киеве ближайшей ночью ожидается -1...+3, завтра днем около +10 градусов. Осадки маловероятны.

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