В Украине объявлен желтый уровень опасности.

Май в Украине начинается со штормового предупреждения. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ряде обалстей завтра ожидается сильный ветер.

"1 мая днем в северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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В указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в мае 2025 - прогноз на месяц

В мае средняя температура воздуха в Украине прогнозируется на уровне 15-19 °С. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок в комментарии для Погода УНИАН.

Среднемесячная температура в мае составит от 15 до 19 градусов выше нуля, а в горах - в пределах +12...+14 °С. Это примерно на 1,5-2 градуса выше средних климатических значений.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается на уровне 35-76 мм, а в Карпатах - от 88 до 138 мм. По словам синоптика, такие показатели соответствуют многолетней норме.

На вопрос о возможном возвращении заморозков в мае Кривобок отметила, что в ближайший период таких погодных условий не предвидится.

Температура ночью постепенно будет расти, что делает невозможным возникновение заморозков.

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