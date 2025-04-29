Температура за месяц ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы.

Среднемесячная температура в мае предполагается 15-19 градусов, а заморозков пока не ожидается. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Диана Кривобок, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"По расчетам наших специалистов, среднемесячная температура в мае предполагается 15-19 градусов тепла. В горных районах +12°...+14°. Это где-то на 1,5-2 градуса выше нормы", - отметила эксперт.

Месячное количество осадков ожидается 35-76 миллиметров, в Карпатах - 88-138 мм. Эти показатели - в пределах нормы.

Видео дня

На уточнение, ожидаются ли еще заморозки в мае, Кривобок отметила, что в ближайшее время - нет. Прошлая ночь была последней, когда прогнозировались заморозки.

"Далее будет повышение температуры ночью, поэтому нет условий, которые будут создавать заморозки", - рассказала она.

Когда в Украину вернется теплая погода - прогноз синоптика

Как сообщал УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в конце апреля в Украине еще будут низкие температуры с заморозками ночью и утром, ведь на погоду в нашей стране будет влиять воздух из Арктики.

В то же время, по его данным, уже с середины недели к нам вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме для этого времени года.

Вас также могут заинтересовать новости: