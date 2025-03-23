В целом неделя начнется с теплой погоды, утверждает Наталка Диденко.

В понедельник, 24 марта, в Украине будет теплая погода, хоть и с дождями и сильным ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, дожди пройдут в западной и северной частях Украины.

"В целом - тепло, +10...+16 градусов. Разве гребень свежего воздуха - от Черниговщины до Одесской области", - отметила она.

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Также Диденко предупредила украинцев о сильном ветре.

Что касается Киева, то, по ее информации, 24 марта ожидаются дождь, сильный ветер и температура воздуха +11 градусов.

Актуальные новости о погоде в Украине

Ранее УНИАН рассказывал, какая погода ждет украинцев этой весной. Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в апреле ожидается быстрое нарастание тепла до +15 ... +20 градусов. А в мае уже происходит переход к лету и температура максимальная может быть +30 и даже +35 градусов.

Также сообщалось, что за 140 лет Украина климатически "переехала" на 500 километров южнее, ведь средние температуры выросли на 3 градуса. По словам гидролога, доктора географических наук Виктора Вишневского, сейчас время схода снега сместилось примерно на месяц раньше, а объемы накопленного за зиму снега существенно уменьшились. Ученый предупредил о росте вероятности летних засух и вызванных ими пожаров.

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