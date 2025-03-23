Исследователи решили выбрать неожиданный признак счастья при составлении этого рейтинга.

Исследователи, работающие над Всемирным докладом о счастье, использовали "потерянные кошельки" в качестве эксперимента, чтобы измерить разницу между ожиданиями людей и реальностью, когда дело касалось доброты незнакомцев.

Они обнаружили, что люди возвращали потерянные кошельки в два раза чаще, чем ожидалось. Вера в доброту незнакомцев также оказалась гораздо более значимым фактором счастья, чем считалось ранее, пишет Sky News.

Кто самая счастливая страна в мире

Страны Северной Европы возглавили рейтинг самых счастливых стран мира, а также показали самые высокие результаты по ожидаемому и реальному возврату потерянных кошельков.

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Великобритания заняла 23-е место из 147 стран, продемонстрировав самый низкий средний показатель счастья с момента начала исследований в 2017 году. США опустились на самое низкое место в истории рейтинга, заняв 24-е место.

На каком месте Украина по счастью

Украина оказалась на 11 месте в мире. До этого наша страна находилась на 105 месте. В 2022 году - на 92 месте. В 2021 году - на 98 месте.

Россия все эти годы была "счастливее".

Эксперты также указывают на связь между счастьем и социальными связями: совместные трапезы и больший размер семьи положительно коррелируют с благосостоянием.

Другие интересные исследования

Ранее УНИАН сообщал, что в мозге человека есть ложка микропластика, поэтому риск слабоумия резко возрастает. "Резкое увеличение концентрации микропластика в мозге всего за 8 лет, с 2016 по 2024 год, особенно тревожно", - заявил ведущий автор исследования Николас Фабиано с кафедры психиатрии Оттавского университета.

Кроме того, один ученый заявил, что человек - гибрид шимпанзе и свиньи. Такую гипотезу выдвинул Юджин М. Маккарти, специалист по гибридизации, имеющий докторскую степень по генетике в Университете Джорджии.

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