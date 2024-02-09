Температура во многих областях поднимется до +10°...+15°.

На выходных погода в Украине изменится. Осадки продолжатся, однако к концу недели их станет гораздо меньше, а температура существенно повысится. Во многих областях столбики термометров покажут весенние +10°...+15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +11°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье ночью +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +6°...+11°, дождь. В воскресенье температура будет +7°...+14°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +7°...+12°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +7°, дождь. В воскресенье температура составит +6°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - облачно с проясненими, +8°...+13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +10°...+15°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +5°, днем +10°, возможен легкий дождь. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -2°, днем +3°, ливень. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°, сильный снегопад. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +1°, днем +4°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +5°, днем до +9°, небольшой дождь. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью составит +7°, днем +14°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до +12°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +7°...+13°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +9°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +7°...+11°, дождь.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+14°.

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