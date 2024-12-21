В ряд областей вернутся ночные морозы.

На выходных в Украине ожидается довольно теплая погода, несмотря на то, что на западе и севере страны температура несколько снизится. Также ожидаются дожди, морось и мокрый снег. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 21 декабря

В субботу в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 0...+5 °С, а в Карпатах в течение суток -3...-8 °С.

На севере Украины в субботу будет без существенных осадков, лишь на юге Сумщины сохранится дождливая погода. Кое-где возможен туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0...+5 °С.

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В центральных регионах, по словам Кибальчича, ожидается пасмурная погода, временами небольшой, местами умеренный дождь. Возможен туман. В течение суток столбики термометров здесь покажут в пределах +1...+6 °С.

На юге страны, кроме Крыма, днем ожидается умеренный дождь. Воздух здесь прогреется до +5...+10 °С, а на полуострове будет +10...+15 °С.

Днем на востоке Украины пройдут дожди, за исключением Луганской области, а столбики термометров днем покажут +1...+6 °С.

Погода 22 декабря

На западе Украины ночью будет сухо, а днем местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью снизится до -2...-7 °С, днем будет -1...+4 °С.

В северной части страны преимущественно без осадков, лишь на юге Сумщины ожидается мокрый снег с дождем. Температура ночью 0...-5 °С, днем немного выше, -3...+2 °С.

В центральных областях в течение суток ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Местами возможно налипание мокрого снега. Ночью будет -1...+4 °С, днем 0...+5 °С.

На юге Украины ночью в воскресенье пройдут дожди, местами с мокрым снегом, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Скорость ветра 7-12 м/с, в Одесской и Николаевской областях порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 °С, днем +1...+6 °С, а в Крыму - до +9 °С.

На востоке Украины 22 декабря ожидается дождливая погода в течение всех суток. Кое-где возможен туман. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем 0...+5 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 21-22 декабря температура в Украине начнет несколько снижаться, но сильных морозов не будет. По крайней мере, до Рождества.

"Вплоть до Рождества в Украине никаких особых морозов не предвидится", - сообщила она.

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