Сегодня в Украине без осадков, температура до +19° (карта)

08:00, 13 мая 2020
31
0

Сегодня в Украине немного похолодает.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 мая, в Украине без осадков, температура до +19°.

Жителей Киева предупреждают о грозах и сильном ветре

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°.

УНИАН
УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Календарь стрижек на май 2020: когда лучше стричься, чтобы волосы были красивыми Календарь стрижек на май 2020: когда лучше стричься, чтобы волосы были красивыми
Астрологи назвали самые лицемерные знаки Зодиака Астрологи назвали самые лицемерные знаки Зодиака
День матери: поздравления в стихах, картинках и открытках День матери: поздравления в стихах, картинках и открытках
Гороскоп на среду, 6 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака Гороскоп на среду, 6 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Когда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечать Когда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечать
Опасное полнолуние в мае 2020: астролог назвала знаки Зодиака, которые окажутся "под ударом" Опасное полнолуние в мае 2020: астролог назвала знаки Зодиака, которые окажутся "под ударом"
Сколько сегодня стоит доллар: свежие курсы валют Сколько сегодня стоит доллар: свежие курсы валют
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
55 %
759 мм
5.3 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять