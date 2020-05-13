Сегодня в Украине без осадков, температура до +19° (карта)
Сегодня в Украине немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 мая, в Украине без осадков, температура до +19°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +9°
- Днепр+16°... +5°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+16°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+15°... +6°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+15°... +5°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+16°... +10°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Влажность:55 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:58
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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