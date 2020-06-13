Жара перейдет в ливень с грозами: погода в Украине на сегодня
В Киеве пройдут дожди с грозами, температура днем поднимется к +30-32.
Сегодня почти по всей Украине пройдут дожди с грозами. При этом столбик термометра будет держаться преимущественно отметки +28-30.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Днем 13 июня на большей части территории страны ожидают грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди (І уровень опасности, желтый).
13 июня в Житомирской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской, Черниговской и Винницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Средняя температура – +29. В Киеве пройдут дожди с грозами, температура днем составит +30-32, ночью +18-20.
Как сообщал УНИАН, вчера Днепр накрыл мощный ливень. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.
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- Днепр+30°... +18°
- Донецк+32°... +16°
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- Ивано-Франковск+27°... +18°
- Киев+31°... +22°
- Кропивницкий+28°... +17°
- Луганск+34°... +17°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+27°... +16°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+33°... +19°
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