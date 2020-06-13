Жара перейдет в ливень с грозами: погода в Украине на сегодня

В Киеве пройдут дожди с грозами, температура днем поднимется к +30-32.

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Сегодня почти по всей Украине пройдут дожди с грозами. При этом столбик термометра будет держаться преимущественно отметки +28-30.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем 13 июня на большей части территории страны ожидают грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

13 июня в Житомирской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской, Черниговской и Винницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Средняя температура – +29. В Киеве пройдут дожди с грозами, температура днем составит +30-32, ночью +18-20.

Как сообщал УНИАН, вчера Днепр накрыл мощный ливень. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.