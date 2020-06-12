За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков: Днепр накрыл мощнейший ливень (фото, видео)
В результате непогоды в городе упало несколько десятков деревьев, без света остались три больницы.
Сегодня Днепр накрыл мощнейший ливень. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
"57 упавших деревьев. В следствии этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения Горсвета", - сообщил Лысенко.
По его информации, без света остались три городские больницы. Также упавшие деревья повредили 7 транспортных средств.
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