Сегодня днем практически по всей стране будет "минус".

Неделя в Украине начнется с еще большего похолодания. Сегодня, 6 февраля, практически по всей стране ожидается "минус", лишь в Одесской области столбики термометров доберутся до "нуля". Осадки сегодня практически прекратятся. Снег ожидается только в отдельных областях на западе, востоке и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем -2°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -5°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -4°.

В Тернополе 6 февраля ночью будет -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -4°, снег.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -9°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, снег, ночью -5°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -4°...-2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем -3, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-3°.

В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, прнебольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -5°...-2°, поблачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...-3°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -2°.

Приметы 6 февраля

6 февраля - Аксиньи полузимницы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

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