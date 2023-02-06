Неделя в Украине начнется с еще большего похолодания. Сегодня, 6 февраля, практически по всей стране ожидается "минус", лишь в Одесской области столбики термометров доберутся до "нуля". Осадки сегодня практически прекратятся. Снег ожидается только в отдельных областях на западе, востоке и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем -2°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -5°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -4°.
- В Тернополе 6 февраля ночью будет -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -4°, снег.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -9°, днем -1°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, снег, ночью -5°, днем +3°.
- В Виннице сегодня будет -4°...-2°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем -3, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-3°.
- В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, прнебольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -2°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -5°...-2°, поблачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...-3°, снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -2°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -2°.
6 февраля - Аксиньи полузимницы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
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