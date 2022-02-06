Этот день в народе получил название "Аксинья-полухлебница" или "Аксинья-полузимница".

Православные верующие сегодня отмечают церковный праздник 6 февраля - день Ксении Петербургской и преподобной Ксении Римлянки. УНИАН расскажет, какие народные приметы действуют сегодня и что нужно делать 6 февраля.

Праздник 6 февраля - день памяти преподобной Ксении

Ксения жила в V веке и была дочерью известного римского сенатора. Будучи совсем юной, девушка приняла решение остаться девственницей, не выходить замуж, а затем с двумя рабынями ушла из дома. Отправившись в Александрию, девушки познакомились с настоятелем святой обители апостола Андрея, которая находилась в Милассе. Ксения поехала туда, приобрела участок земли и построила церковь, при которой основала монастырь, где позднее стала диаконессой.

Читайте также6 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПрославилась Ксения, как святая, которая отвела многие души от греха, всегда помогала нуждающимся словом или молитвой. Занималась благотворительностью и проповедовала христианскую веру.

Славяне прозвали этот праздник "Аксинья-полухлебница" из-за множества примет и традиций, связанных с датой.

Традиции 6 февраля

В эту дату крестьяне замечали, что половина зимы уже прошла. Они проверяли запасы хлеба - считалось, что до нового урожая им понадобится столько же хлеба, сколько они уже съели. Отсюда и названия праздника: "полухлебница" и "полузимница".

Существовало простое гадание на хлебе, которое помогало выяснить, будет ли повышаться цена на него. Люди брали печеный хлеб и взвешивали его вечером на весах, а утром повторяли процедуру:

вес хлеба уменьшился - цена упадет;

повысился - хлеб подорожает;

вес не изменился - цена останется прежней.

Ориентируясь на цену, люди знали и о том, каким будет урожай. Если цены понижаются, то урожай будет хорошим, повышаются - скудным, а сам хлеб дорогим.

Что нельзя делать 6 февраля

Наши предки в этот день не ставили квас - считалось, что нарушение запрета повлечет за собой неурожайную осень. Нельзя сегодня завязывать узлы - это "притягивает" смерть. Сны, которые вы увидите в ночь с 5 на 6 февраля, двусмысленные. Они исполнятся, но наоборот. При этом, рассказывать о них никому нельзя, иначе не сбудется.

Народные приметы 6 февраля

какая погода в этот день - такой будет и весна;

безветренная погода сегодня - вторая половина июля будет сухой и жаркой;

облака редкие и высокие - наступит оттепель;

метель 6 февраля - весна придет поздно.

Согласно поверьям, молодым людям нельзя садиться за стол к ужину первыми, иначе они навлекут на себя смерть. Поэтому старики отводили беду от детей и раньше других начинали трапезу.

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