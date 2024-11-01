Синоптики подвели итоги октября 2024 года в столице.

Синоптики подвели итоги нынешнего октября в Киеве. Оказалось, что он стал одним из самых теплых с 19 века. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура в октябре в Киеве равнялась +10,9°С. Это на 2,3 градуса выше климатической нормы.

"Нынешний октябрь вошел в десятку самых теплых в столице с 1881 года", - сообщают синоптики.

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Холоднее всего, по их данным, в столице было 20 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до +1,9°С. В то же время теплее всего было 4 октября, когда воздух прогрелся до +22,7°С.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 63 мм - это 137% климатической нормы

Погода в ноябре - прогноз на месяц

В этом году в ноябре погода в Украине в основном будет соответствовать сезонным нормам. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, по информации синоптиков, среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 1-8° тепла. В большинстве регионов страны это почти соответствует норме, за исключением восточных и юго-восточных областей, где температура будет немного выше, чем обычно.

По данным Укргидрометцентра, месячное количество осадков прогнозируется на уровне 34-77 мм, а в Карпатах местами ожидается до 100 мм осадков, что также соответствует нормальным показателям для этого периода.

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