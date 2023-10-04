Ожидается, что осадки в октябре улучшат ситуацию с засухой в Украине.

В этом году погода в октябре в Украине будет довольно спокойной, без сильных циклонов и мощных ливней. Об этом в комментарии NV сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Что касается прогноза на месяц, среднемесячная температура ожидается на уровне 1-1,5 градуса выше нормы, то есть в пределах 7-13 градусов. А по осадкам надеемся на норму", - сказала синоптик.

По ее словам, сентябрь был очень скуп на осадки, засушлив, что тревожит аграриев. "Надеемся, что осадки в октябре все же улучшат положение. Но в целом в течение месяца сильных каких-то циклонов не ожидаем, как и ливень. То есть таких дождей, чтобы заливал несколько дней, по предварительным расчетам до конца второй декады октября пока не видно", - рассказала Наталья Птуха.

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Также она предупредила о утренних туманах, которые уже могут образовываться, "особенно на фоне перепадов температуры и увеличения влажности: ночью прохладно, днем теплее". Но в ближайшие дни таких туманов, которые можно определять как опасное явление - то есть продолжительностью более 3 часов и с видимостью ниже 500 метров - не прогнозируется. Но единичные дымки по балкам, понижениям рельефа могут быть.

Погода в октябре - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в этом году средняя за месяц температура в октябре будет на 1-1,5° выше нормы. В то же время количество осадков ожидается в пределах нормы: 31-67 мм - по Украине и 77-101 мм - местами в Карпатах.

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