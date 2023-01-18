Традиционных морозов 19 января в этом году не будет. Вместо них - сильное потепление.

В ближайшие дни Украину охватит очередное мощное потепление. Температура будет подниматься до весенних отметок. Об этом сайту "Телеграф" рассказал кандидат географических наук, синоптик сайта "Метеопрог" Игорь Кибальчич.

По его словам, в этом году традиционных морозов на Крещение не будет. Зато ожидается большое тепло.

"Под конец второй декады января у нас состоится очередное потепление, которое охватит всю территорию Украины, а по интенсивности будет сопоставимо с предыдущей волной рекордного тепла, которое имело место в первые числа текущего года",- отмечает Кибальчич.

По его прогнозу, с 18 по 20 января температура воздуха ночью повысится до +2..+7 градусов, а днем столбики термометров покажут +7...+12. В центральных и южных регионах прогнозируется весенний температурный режим с ночными значениями +6...+11 градусов, а днем воздух прогреется до +12...+17, в центральных районах Крыма - до +20 градусов.

В то же время, по данным специалиста, немного прохладнее будет на крайнем востоке и крайнем западе Украины. Однако все равно среднесуточные температуры здесь окажутся выше 0°.

В Украину идет мощное потепление

По данным Погода УНИАН на днях Украину накроет аномальное потепление, будет до +18°. По прогнозам, повышение температура будет сопровождаться небольшими дождями на западе и севере страны.

А по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, местами температура в Украине подниматься до +15...+20 градусов, только на западе страны будет свежее - до +5...+7 градусов.

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