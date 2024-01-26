Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный.

В Украине завтра, 27 января, будет небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура в течение суток от 4° мороза до 2° тепла, днем в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла.

В течение суток 28 и ночью 29 января в большинстве областей небольшой снег, в понедельник днем без осадков; температура ночью 3-8° мороза, 29 января при прояснениях до 11° мороза, днем 0-5° мороза, в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах местами гололедица.

Видео дня

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с, 27 января в западных областях, 29 января в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах временами снег, а температура ночью 8-14° мороза, днем 3-9° мороза.

Погода в Украине - детали

В Украине, по предварительным прогнозам, с понедельника, 29-го января ожидается прекращение осадков и солнечные прояснения, а дальше ожидается резкое потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что февраль начнется с небольших заморозков, а уже во второй половине месяца в Украине наступит потепление.

По ее словам, в феврале, как и в январе, будет наблюдаться превышение средней месячной температуры воздуха на 1-1,5 градуса.

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