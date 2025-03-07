6 марта в столице зафиксировали сразу три рекорда температуры.

6 марта аномальное тепло в Киеве установило сразу три рекорда температуры воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В частности, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 7,9°С. Это на 2,2 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2020 года.

Также после полудня температура в столице достигла +19,2 °С. Это, по данным синоптиков, на 1,8 °С выше, чем в 1995 году.

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Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 11,9°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1995 года на 2,5°С, а климатическую норму - на 11,3°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 24 апреля", - говорят синоптики.

Аномально короткая зима в Киеве

В этом году зима в столице длилась всего 24 дня. Это самая короткая зима в Киеве за всю историю наблюдений. Исключением был сезон 2019-2020 гг, но тогда метеорологическая зима в столице вообще не наступила.

Специалисты отмечают, что начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха в городе стабильно превышает 0°С. Это означает, что в Киев уже пришла метеорологическая весна.

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