Тепло, как в мае: в Киеве зафиксировали аномально высокую температуру

16:27, 2 апреля 2021
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Вчера в столице зафиксировали температуру, которая присуща началу мая.

В столице зафиксировали температурный рекорд / фото ua.depositphotos.com
В столице зафиксировали температурный рекорд / фото ua.depositphotos.com

Апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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"1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +14,1°С, что на 1,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: апрельпогода в КиевеНовости Киева
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