Тепло, как в мае: в Киеве зафиксировали аномально высокую температуру
Вчера в столице зафиксировали температуру, которая присуща началу мая.
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В Укргидрометцентре предупредили о дождях и ночных заморозках (видео)
"1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +14,1°С, что на 1,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая.
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