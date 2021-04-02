Тепло, как в мае: в Киеве зафиксировали аномально высокую температуру

Вчера в столице зафиксировали температуру, которая присуща началу мая.

В столице зафиксировали температурный рекорд / фото ua.depositphotos.com

Апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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"1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +14,1°С, что на 1,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая.

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