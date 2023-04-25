Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.

По состоянию на 9:30 25 апреля уровень воды в Днепре возле моста "Метро" в Киеве составляет уже 9 294 см, сообщает пресс-служба Киевской военной государственной администрации.

За последние сутки вода поднялась на 11 см, уточняют в КМВА. В то же время до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра.

"Удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков", - говорится в сообщении КМВА.

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Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.

"Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Погода в Киеве и Украине 25 апреля - что известно

Ближайшая неделя принесет в Украину похолодание и периодические дожди разной интенсивности. В среду, 26 апреля, в Киеве ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками. Дожди продолжатся в четверг, а уже в пятницу снова выглянет солнце и начнут повышаться температурные показатели.

Несмотря на похолодание, последняя неделя апреля в Украине будет достаточно теплой, но влажным.

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