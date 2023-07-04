В ближайшие дни в столице будет жара, но в конце недели погода изменится.

В Киеве в ближайшие дни сохранится сильная жара. Столбики термометров будут показывать +30. Периодически будет дождить, но осадки не повлияют на температуру. Снижение градусов ожидается только в конце недели. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"В течение следующих 5 суток по Киевщине будет довольно жаркая погода с летними дождями", - говорят синоптика.

По их данным, будут преобладать кратковременные дожди с грозами. Температура в ночные часы будет в пределах +17..+19°, а дневные максимумы будут достигать +30°.

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"Однако днем 8 июля температура снизится до +25°", - прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода сегодня - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, только в западных и в северо-восточных областях днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура составит 26-31°, в западных областях будет комфортнее 22-27°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем составит 26-31°; в Киеве воздух прогреется до 28-30°.

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