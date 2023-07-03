Во вторник, 4 июля, в Киеве станет на пару градусов теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице будет около +19°, а днем воздух прогреется до +29°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер будет нестабильный и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 0,6 - 1,8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 4 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +16°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
В Тернополе 4 июля ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.
В Виннице завтра будет +16°...+30°, практически безоблачно.
В Житомире во вторник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°, небольшой дождь.
В Одессе 4 июля - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +27°.
В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+29°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.