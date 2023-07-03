В столице 4 июля будет облачно с прояснениями.

Во вторник, 4 июля, в Киеве станет на пару градусов теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице будет около +19°, а днем воздух прогреется до +29°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет нестабильный и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 0,6 - 1,8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 4 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +16°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Тернополе 4 июля ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Виннице завтра будет +16°...+30°, практически безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°, небольшой дождь.

В Одессе 4 июля - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+29°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

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