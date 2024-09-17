Днем воздух в столице еще будет прогреваться до комофртных +23...+25 градусов.

На этой неделе погода в Киеве ожидается достаточно комфортной и стабильной, однако временами уже будет ощущаться осенняя прохлада. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

За счет усиления с северо-востока поля высокого давления, говорят синоптики, будет преимущественно сухо и небольшая облачность.

"Но в то же время во время ночных прояснений интенсивнее будет остывать приземный слой воздуха, поэтому в ночные и утренние часы уже будет ощущаться прохлада", - предупреждают в Укргидрометцентре.

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Итак, ночью будет +11...+13, однако днем столбики термометров еще будут подниматься до комфортных +23...25 градусов.

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С 18 сентября по территории Украины уже будет преобладать преимущественно солнечная и сухая погода. Такая погода продлится до конца текущей недели.

Днем, по словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, температура будет "достаточно комфортной", +22°...+28°, а в западных областях +19°...+24°. Ночи наоборот будут более прохладными. Но пока не критично, без заморозков. В большинстве областей в темное время суток ожидается +14°...+19°, а вот в западных и 18-го числа также в северных и восточных +10°...+15°.

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