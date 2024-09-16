Во вторник, 17 сентября, киевлян ждет по-летнему теплый, но ветреный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +17°...+18, а днем воздух в столице прогреется до +26°...+27°. В течение дня будет практически безоблачно, осадки не прогнозируются.
Свежести добавит восточный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться, 750-754 миллиметра ртутного столба.
Погода 17 сентября - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Тернополе 17 сентября ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +21°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°.
В Одессе 17 сентября - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +22°.
В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +25°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+23°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.