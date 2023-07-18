Дождливые дни в столице будут чередоваться с периодами сухой погоды.

В ближайшую неделю в Киеве периодически будет дождить, а температура несколько снизится. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики объяснили, что на этой неделе Киевщина поочередно будет находиться под влиянием то атмосферных фронтов, то поля повышенного давления.

"Соответственно во вторник и четверг пройдут кратковременные грозовые дожди, а в среду и пятницу будет преобладать погода без осадков", - отметили в Укргидрометцентре.

Видео дня

Температурные показатели несколько снизятся и в дневные часы составят +25..+27, а ночью столбики термометров будут показывать +16..+18.

Штормовое предупреждение - прогноз погоды в Киеве на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве и Киевской области ожидаются осадки. В частности, по данным синоптиков, утром и днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Из-за этого на Киевщине объявлен І уровень опасности.

Штормовое предупреждение по Украине

Также повышенный уровень опасности объявлен на сегодня повсеместно кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. На остальной территории нашей страны также ожидаются грозы и кое-где шквалы.

Вас также могут заинтересовать новости: