Эксперт отмечает, что нашу страну посетит новый быстрый атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Ранее прогнозировалось, что украинцев якобы ждет 35-градусная жара. Действительно ли это так и где именно будет жарче всего? Об этом и других прогнозных показателях в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Говоря о погоде на этой неделе в целом по Украине, она отметила, что в течение недели больше будет преобладать поле повышенного давления, которое обеспечит во многих областях погоду без осадков.

"Но, все же, определенные возмущения, в виде, например, прохождения атмосферного фронта, у нас также будут. Вот, например, завтра у нас уже будет преобладать поле повышенного давления. То есть антициклональный характер погоды", - сказала Птуха.

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Так, в большинстве областей будет без осадков. Во второй половине дня по северо-востоку и востоку страны еще могут быть определенные остаточные процессы, которые связаны все еще с тем циклоном, который медленно перемещался по территории Украины в течение выходных, и сегодня уже покидает наши границы, выходит на северо-восток от территории Украины.

"В дальнейшем, 19-го, также у нас днем во многих областях - антициклон, без осадков, солнечно. Но, в то же время, с северо-запада приближается новый атмосферный фронт. Он поступит на территорию Украины - первые его встретят именно западные области, северо-западные, даже можем так сказать. И соответственно, вечером, во второй половине дня 19-го числа, ожидаем кратковременные дожди, отдельные грозы по западным областям", - рассказала синоптик.

Ветер во время прохождения этого атмосферного фронта может быть в целом 7-12 метров в секунду.

Вечером-ночью 19 июня этот атмосферный фронт сместится на северные и центральные области, а также частично затронет южные. А в дневные часы 20 июня он будет располагаться уже над юго-восточной частью Украины.

"Юго-восточная часть Украины. Даже не левобережье. Потому что там уже он не будет влиять, например, на Сумщину и на Черниговщину. А вот только по юго-востоку Украины в дневные часы в четверг ожидаем кратковременные дожди, отдельные грозы. Даже кое-где могут быть град и шквалы", - отметила эксперт.

В то же время, по ее словам, этот атмосферный фронт будет довольно быстрый и активный. Он пройдет по территории Украины и 20 июня по западным, северным и большинству центральных областей уже не будет осадков.

"Уже снова будет поле повышенного давления обеспечивать солнечную погоду без осадков. Этот антициклон будет располагаться над центром Европы и соответственно, формировать погоду и в большинстве регионов Украины. В течение пятницы он также обеспечит нам, всей стране, погоду без осадков: солнечную, с комфортными значениями температуры", - пояснила Птуха.

В то же время определенные изменения могут произойти уже в субботу - из-за очередного атмосферного фронта с запада. Первыми его встретят западные области Украины.

Говоря о температурных показателях на этой неделе, синоптик отметила: "Что касается температур, то они у нас довольно комфортные. Вот сейчас почему-то СМИ где-то выхватили цифру 34, ухватились и уже кричат, что будет у нас жара невероятная по всей территории Украины. Нет. Это абсолютно не так".

Птуха объяснила, что на этой неделе температурный фон будет выше по сравнению с предыдущей, потому что будет больше солнца и меньше осадков. "Но эти 30-35 - они могут быть у нас разве что в среду и разве что только по южной части Украины. То есть не более. Остальная территория - у нас в дневные часы завтра-послезавтра 25-31 - это абсолютно нормальный комфортный температурный фон для лета. Потом, после прохождения атмосферного фронта, в четверг уже даже в большинстве регионов 21-26 - даже снижение, можно сказать, будем наблюдать температуры. И по югу, по юго-востоку - также не будет там уже 30-35, например, как в среду, но 27-32", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что даже 35 градусов в один день по югу, - это для этого региона абсолютно нормальная летняя температура.

Непогода в Украине - синоптик назвал области, где будут грозы, ливни, шквалы и град

Ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается классический летний характер погоды, с периодическими дождями и преобладанием теплой, местами жаркой воздушной массы.

По словам Кибальчича, благодаря поступлению воздушных масс и атмосферных фронтов из центральной Европы, в западных областях нашей страны ожидается довольно неустойчивая погода - периодически будут проходить дожди с грозами, а иногда не исключены сильные ливни, шквалы и крупный град.

В других регионах, отмечает синоптик, ожидается более устойчивая погода с постепенным повышением температуры, особенно на юге и юго-востоке.

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