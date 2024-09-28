В субботу киевлян ждет летняя температура.

На выходных в Киеве будет сухо, однако усилится ветер и немного похолодает, а в первых числах октября ожидается более ощутимое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что в субботу и в воскресенье в столице будет без дождей.

"В субботу практически лето, до +27 градусов, правда, с порывистым ветром", - рассказала эксперт по погоде.

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В воскресенье, по прогнозу синоптика, станет немного свежее - температура снизится до +24 градуса. А буквально через два дня температура в Киеве снизится еще сильнее:

"Более ощутимое снижение температуры воздуха в столице вероятно 2-го октября".

Похолодание в Украине - что говорят в Укргидрометцентре

В эти выходные ожидаются изменения в погодных условиях. В некоторых регионах появятся более осенние черты, ведь с запада приближается атмосферный фронт с холодным воздухом. Этот фронт повлечет значительное снижение температуры в западных и северных областях, а в Карпатах может выпасть мокрый снег.

В западных и Житомирской областях ожидаются умеренные и местами сильные дожди. Температура в субботу, 28 сентября, будет колебаться от +19° до +25°, однако в воскресенье станет значительно холоднее - до +9°...+14°.

На остальной территории страны сохранится теплая и сухая погода. Ночью температура будет достигать +12°...+18°, а днем - от +23° до +29°. В то же время 29 сентября в Киевской, Черниговской и Винницкой областях возможны кратковременные дожди, при температуре от +18° до +23°.

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник в большинстве областей осадков не будет. Однако на западе и севере возможны небольшие дожди, а на высокогорье Карпат может выпасть мокрый снег. В западных областях ночью температура снизится до +2°...+9°, днем поднимется до +9°...+14°. На остальной территории ночью будет +8°...+13°, днем - +20°...+25°, а в северных областях - +14°...+19°.

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