На западе Украины в воскресенье ожидается похолодание. На остальной территории задержится комфортная погода.

В западных областях Украины в воскресенье, 29 сентября, ожидается серьезное и ощутимое похолодание с дождями и максимальной температурой воздуха не выше +10°...+14°. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в социальной сети Facebook:

"В ближайшие выходные, в субботу и воскресенье, погода в западных областях Украины изменится. Завтра, в субботу, еще такие постепенные изменения, то есть, сравнительно небольшое снижение температуры воздуха. Подойдут дожди вместе с атмосферным фронтом. А вот в воскресенье, дорогие жители западных областей, одевайтесь очень тепло, не забывайте зонты, возможно даже резиновые сапоги. В западных областях Украины в воскресенье ожидается сильное похолодание. Днем максимально не выше 10-14 градусов и плюс дожди, и местами даже сильные дожди".

Синоптик сказала, что это будет не очень комфортная и приятная погода.

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"На остальной территории Украины еще такая комфортная погода задержится. Разве что эти западные дожди дойдут до Винницкой области, до Житомирской области. А так в целом +22...+26 градусов. А на востоке Украины даже и до +27...+28", - добавила она.

В то же время, приход похолодания в Киев пока задержится.

Погода 27 сентября - прогноз по Украине

Как сообщал УНИАН, в конце рабочей недели, 27 сентября, погода порадует украинцев комфортным теплом. В большинстве областей воздух прогреется до +24°...+27°, а местами будет аж +28°...+29°. Осадков не ожидается, вместо них - небольшая облачность.

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