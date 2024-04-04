Воздух в столице 5 апреля прогреется до +15°.

В пятницы, 5 апреля, температура в Киеве начнет постепенно повышаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночь на пятницу еще будет холодной, всего +3°...+5°, а уже днем воздух в столице прогреется до +13°...+15°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет юго-восточного и южного направлений, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного сниженное, 750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 5 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, сильный дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, сильный дождь.

В Тернополе 5 апреля ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая, ночью +6°, днем +18°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +19°, облачно с прояснениями, возможен дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +4°...+16°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачго, ночью +5°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+12°.

В Одессе 5 апреля - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+16°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°.

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