Еще несколько дней в столице будет сухо и тепло.

В ближайшие дни в Киеве продолжится сухая и довольно теплая погода, однако ближе к выходным ситуация изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается атмосферный фронт, который принесет на Киевщину дожди:

"В течение следующих 5 суток в столице и регионе будет преимущественно без осадков, только в конце рабочей недели и с началом выходных ожидаем новый атмосферный фронт, который поступит с юго-запада и принесет на нашу территорию дожди".

Вместе с дождями, по словам синоптиков, и значения температуры воздуха снизятся.

Если сегодня и в течение следующих нескольких дней максимальные значения температуры будут достигать +19°, то накануне выходных приземный слой воздуха будет меньше прогреваться, поэтому и на столбиках термометров уже будет максимум до +15°.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В течение этой недели в Украине будут наблюдаться колебания атмосферного давления и неравномерное распределение температур. С середины недели ожидается уменьшение скорости ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня дожди прогнозируются в западных областях, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западный, на Левобережье восточный, скоростью 7-12 м/с. В восточных, Запорожской и Одесской областях местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура в западных областях, Житомирской и Винницкой областях составит +8°...+13°. На остальной территории ночью ожидается +17°...+22°. В восточных областях - до +25°.

В течение следующих двух суток в Украине будет преобладать сухая погода, а ветер ослабнет. Температура ночью ожидается на уровне +7°...+13°, днем +17°...+24°. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет +4°...+9°, а днем температура поднимется до +13°...+18°.

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