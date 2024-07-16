Вместе со снижением температуры в столице пройдут и дожди.

Еще сегодня и завтра, 17 июля, в Киеве будет продолжаться сильная жара, а уже с середины недели температура начнет снижаться. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"До среды Киевщина проходит через пиковые показатели сильной жары", - сообщают синоптики.

Однако, по их данным, антициклон начинает уже постепенно терять свои позиции. Возникают предпосылки для развития кучево-дождевых облаков, особенно во второй половине дня, когда прогретый теплый воздух интенсивно поднимается вверх. Поэтому местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

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"Перестройку синоптической ситуации и определенное изменение воздушных масс, ожидаем с четверга. Именно тогда будет больше осадков и ослабление жары", - сообщают в Укргидрометцентре.

По прогнозу, 18 июля в столице уже будет не выше +30°, а в последующие дни температура снизится до +29°.

Погода 16 июля - прогноз по Украине

Во вторник, 16 июля, украинцев ждет жаркая погода. Днем сильная жара +35°...+39°, в южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара +40°...+41°. В западных областях будет немного ниже температура, +30°...+34°, но местами все равно разогреет до +35°...+36°. В Карпатах будет +25°...+30°.

В западных, и северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

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