Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века
В мае в Киеве выпало 122 мм осадков, что составляет 230% климатической нормы.
Май 2020 года в Киеве стал самым холодным в 21 веке.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +12,4°, что на 2,8° ниже климатической нормы.
Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0°. а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6°.
Май оказался щедрым на осадки, которых выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.
Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
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