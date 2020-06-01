Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и потепление (карта)
Местами ожидается +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +24°, в остальных регионах до +13°...+21°.
Во вторник в Украине пройдут дожди. Температура днем на востоке до +24°.
В среду, 3 июня, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на востоке - до +23°. В остальных регионах до +14°...+21°.
В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +7°…+14°, днем до +23°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на западе и в центре до +26°, в остальных регионах до +25°.
6 и 7 июня в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и востоке - до +14°, на остальной территории +15°…+17°. Днем температура по стране +20°...+27°. В воскресенье ночью на востоке и западе температура до +15°, днем в Украине от +21° до +29°.
Народный прогноз погоды в Украине
1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.
3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.
4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.
6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.
7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +5°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+20°... +10°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+20°... +11°
- Ивано-Франковск+16°... +5°
- Киев+15°... +5°
- Кропивницкий+17°... +5°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+16°... +7°
- Львов+17°... +5°
- Николаев+19°... +7°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+15°... +6°
- Симферополь+19°... +7°
- Сумы+16°... +9°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+14°... +6°
- Чернигов+15°... +6°
- Черновцы+16°... +6°
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