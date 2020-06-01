Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и потепление (карта)

Местами ожидается +29°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +24°, в остальных регионах до +13°...+21°.

Прогноз на 1 июня / УНИАН

Во вторник в Украине пройдут дожди. Температура днем на востоке до +24°.

Прогноз на 2 июня / УНИАН

В среду, 3 июня, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на востоке - до +23°. В остальных регионах до +14°...+21°.

Прогноз на 3 июня / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +7°…+14°, днем до +23°.

Прогноз на 4 июня / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на западе и в центре до +26°, в остальных регионах до +25°.

Прогноз на 5 июня / УНИАН

6 и 7 июня в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и востоке - до +14°, на остальной территории +15°…+17°. Днем температура по стране +20°...+27°. В воскресенье ночью на востоке и западе температура до +15°, днем в Украине от +21° до +29°.

Прогноз на 6 июня / УНИАН

Прогноз на 7 июня / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)

2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.

4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.