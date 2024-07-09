Поточний тиждень буде дуже спекотним.

Текущая неделя в Киеве будет очень жаркой. Температура постепенно будет повышаться - уже на выходных столбики термометров в столице покажут +33°, а ночью температура не будет опускаться ниже +22°. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Погода на текущей неделе будет довольно жаркой для Киевщины", - говорят синоптики.

Уже со вторника, 9 июля, дневные максимумы будут достигать +31°....+33°, а местами по области в конце недели будет сильная жара +35°...+36°.

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"Будет преобладать антициклональный характер синоптических процессов, поэтому ожидаем небольшую облачность и отсутствие осадков", - говорят синоптики.

Чрезвычайная жара в Украине - что известно

Синоптик Наталья Диденко говорит, что жара в Украине продлится еще долго.

"Когда ощутимое ослабление - пока не видно, за пределами вероятного прогноза, и эту неделю, и следующую", - сказала она.

Ожидается, что самой сложной синоптическая ситуация будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39 градусов, а местами - до +40 и выше.

Немного ниже градусы будут на западе Украины, но это не особо повлияет на общую картинку.

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