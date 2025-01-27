За один день в столице зафиксировали сразу два рекорда погоды.

Первые температурные рекорды 2025 года зафиксировали в Киеве 26 января. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным наблюдений метеостанции, 26 января в столице зафиксировали сразу два температурных рекорда.

"Максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года", - говорят синоптики

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Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 4,7°С. Это выше предыдущих рекордов 1902 и 1999 годов на 1,4°С. Также это выше климатической нормы на 9,7°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 29 марта", - говорят специалисты.

Погода в Киеве - прогноз на 27 января

Сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура по области ожидается днем от +5° до +10°, а в Киеве воздух прогреется до +7°...+9°.

В целом в Украине сегодня также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем +5°...+10°, на Прикарпатье и в Крыму воздух прогреется до +9°...+14°, в восточных областях и в Карпатах +2°...+7°.

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