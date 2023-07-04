В столице ожидается облачная погода с прояснениями.

В среду, 5 июля, в Киеве придет 30-градусная жара. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице не опустится ниже +20°, а днем столбики термометрв покажут от +27° до +30°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Верет будет переменный, его скорость составит 0,7 - 2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 5 июля - прогноз по городам Украины на завтра

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +26°, гроза.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.

В Тернополе 5 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Виннице завтра будет +17°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в среду будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будетнебольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +20°...+30°.

В Одессе 5 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будетпрактически безоблачно, ночью +22°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

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