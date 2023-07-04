В среду, 5 июля, в Киеве придет 30-градусная жара. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице не опустится ниже +20°, а днем столбики термометрв покажут от +27° до +30°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Верет будет переменный, его скорость составит 0,7 - 2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 5 июля - прогноз по городам Украины на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +26°, гроза.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
В Тернополе 5 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
В Виннице завтра будет +17°...+29°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в среду будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будетнебольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +20°...+30°.
В Одессе 5 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +36°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будетпрактически безоблачно, ночью +22°, днем +36°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+31°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.