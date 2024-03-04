В ряде областей пройдут небольшие дожди.

С приходом новой рабочей недели погода в Украине улучшится. Температура во многих областях, где накануне наблюдалось некоторое похолодание, стабилизируется. На запад страны вернется тепло до +10°...+16°, солнца станет больше, а туч меньше. Также местами на западе страны пройдут небольшие дожди. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +7°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°. небольшой дождь.

В Тернополе 4 марта ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +1°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+7°.

В Одессе 4 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +2°...+12°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью -1°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +8°.

Приметы погоды 4 марта

Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

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