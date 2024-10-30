Октябрь в Киеве завершится свежей и пасмурной погодой. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +10°...+11°, днем температура максимально повысится до +12°, а ближе к ночи на 1 ноября температура снизится до +9°...+8°. Ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.
Ветер будет северо-западный и западный, его скорость увеличится до 7-12 м/с. Атмосферное давление 746-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 31 октября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +13°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.
В Тернополе 31 октября ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +15°.
В Виннице завтра будет +7°...+13°, пасмурно.
В Житомире в четверг ночью будет +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°, небольшой дождь.
В Одессе 31 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +16°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +12°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+15°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +12°.