Практически по всей стране температура повысится до +11°...+16°.

Октябрь в Украине завершится довольно теплой погодой. По всей стране столбики термометров покажут +11°...+16°, а на Закарпатье воздух прогреется до +17°. В большинстве областей будет облачная погода с прояснениями, на востоке, а также в Сумской и Полтавской областях вероятны дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +12°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.

В Тернополе 31 октября ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +7°...+13°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 31 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +16°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +12°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+15°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +12°.

31 октября - какой праздник, приметы погоды

31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять.

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