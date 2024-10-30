Октябрь в Украине завершится довольно теплой погодой. По всей стране столбики термометров покажут +11°...+16°, а на Закарпатье воздух прогреется до +17°. В большинстве областей будет облачная погода с прояснениями, на востоке, а также в Сумской и Полтавской областях вероятны дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +12°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.
- В Тернополе 31 октября ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет +7°...+13°, пасмурно.
- В Житомире в четверг ночью будет +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°, небольшой дождь.
- В Одессе 31 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +16°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +12°, небольшая облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+15°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +12°.
31 октября - какой праздник, приметы погоды
31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять.