Конец октября в Украине еще будет достаточно теплым / фото Pixabay

Октябрь в Украине завершится довольно теплой погодой. По всей стране столбики термометров покажут +11°...+16°, а на Закарпатье воздух прогреется до +17°. В большинстве областей будет облачная погода с прояснениями, на востоке, а также в Сумской и Полтавской областях вероятны дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +12°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +13°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.
  • В Тернополе 31 октября ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +15°.
  • В Виннице завтра будет +7°...+13°, пасмурно.
  • В Житомире в четверг ночью будет +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°, небольшой дождь.
  • В Одессе 31 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +16°, пасмурно.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +12°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+15°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +12°.
31 октября в нескольких обалстях Украины пройдут дожди / фото УНИАН

31 октября - какой праздник, приметы погоды

31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять.

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