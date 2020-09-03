В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°

08:30, 3 сентября 2020
16
0

В столице сегодня спадет жара.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 3 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +26°.

Климатологи подвели итоги жаркого августа в Киеве

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:14, а зайдет в 19:39.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
  • В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°.
  • Во Львове в четверг без осадков, ночью +9°, днем +20°. 
  • В Луцке ночью +11°, днем +20°, без осадков. 
  • В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +19°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +12°, днем +21°, пройдет дождь. 
  • В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +10°, днем +19°. 
  • В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +20°.
Погода в Украине на 3 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 3 сентября / УНИАН
  • В Виннице сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+26°.
  • В Житомире в четверг солнечно, температура ночью +13°, днем +24°.
  • В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков. 
  • В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +18°, днем +35°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +21°...+33°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. 
  • В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +19°, днем +35°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +35°.
  • В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +20°...+33°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +22°, днем +35°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +20°, днем +36°.
  • В Симферополе в четверг без осадков, +18°...+33°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +19°, днем +36°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +19°, днем +36°. 
В Киеве сегодня спадет жара / фото УНИАН
В Киеве сегодня спадет жара / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. 

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Киеве
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
84 %
750 мм
5.3 м/с
21 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять