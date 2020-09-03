В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°

В столице сегодня спадет жара.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 3 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +26°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:14, а зайдет в 19:39.

Погода в Украине

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°.

Во Львове в четверг без осадков, ночью +9°, днем +20°.

В Луцке ночью +11°, днем +20°, без осадков.

В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +19°.

В Хмельницком сегодня ночью +12°, днем +21°, пройдет дождь.

В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +10°, днем +19°.

В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +20°.

Погода в Украине на 3 сентября / УНИАН

В Виннице сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+26°.

В Житомире в четверг солнечно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.

В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +18°, днем +35°.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +21°...+33°.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, без осадков.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +19°, днем +35°.

В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +35°.

В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +20°...+33°.

В Харькове без осадков, температура ночью +22°, днем +35°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +20°, днем +36°.

В Симферополе в четверг без осадков, +18°...+33°.

В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +19°, днем +36°.

В Киеве сегодня спадет жара / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.