В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°
В столице сегодня спадет жара.
Погода в Киеве 3 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +26°.
Климатологи подвели итоги жаркого августа в Киеве
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:14, а зайдет в 19:39.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
- В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°.
- Во Львове в четверг без осадков, ночью +9°, днем +20°.
- В Луцке ночью +11°, днем +20°, без осадков.
- В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +19°.
- В Хмельницком сегодня ночью +12°, днем +21°, пройдет дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +10°, днем +19°.
- В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +20°.
- В Виннице сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+26°.
- В Житомире в четверг солнечно, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.
- В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +18°, днем +35°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +21°...+33°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°.
- В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, без осадков.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +19°, днем +35°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +35°.
- В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +20°...+33°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +22°, днем +35°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +20°, днем +36°.
- В Симферополе в четверг без осадков, +18°...+33°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +19°, днем +36°.
Прогноз погоды в Украине
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+36°... +21°
- Донецк+35°... +20°
- Житомир+23°... +13°
- Запорожье+35°... +22°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+27°... +15°
- Кропивницкий+35°... +19°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+36°... +20°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+34°... +22°
- Ровно+17°... +10°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+34°... +20°
- Тернополь+17°... +10°
- Харьков+35°... +21°
- Херсон+35°... +20°
- Хмельницкий+18°... +12°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+19°... +14°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+23 °
Влажность:84 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:06:40
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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