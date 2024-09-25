Осадков в столице 26 сентября не ожидается.

В четверг, 26 сентября, погода в Киеве немного изменится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +15°...+16°, а днем температура максимально повысится до +24°...+25°. Ожидается преимущественно пасмурная погода, но осадков в столице не будет, хотя по области покапают небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, а атмосферное давление начнет снижаться, 749-746 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 26 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 26 сентября ночью будет +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями ночью +9°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +14°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 26 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°.

В Херсоне в четверг ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +12°...+25°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +25°.

Вас также могут заинтересовать новости: