В четверг, 26 сентября, погода в Киеве немного изменится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +15°...+16°, а днем температура максимально повысится до +24°...+25°. Ожидается преимущественно пасмурная погода, но осадков в столице не будет, хотя по области покапают небольшие дожди.
Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, а атмосферное давление начнет снижаться, 749-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 26 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +23°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.
В Тернополе 26 сентября ночью будет +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями ночью +9°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, пасмурно.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +14°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в четверг ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.
В Одессе 26 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°.
В Херсоне в четверг ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +12°...+25°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +26°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +25°.